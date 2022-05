Rio Ave e Casa Pia tentam confirmar subida à I Liga

Desportivo de Chaves também tem hipóteses de subir de liga, já o Académica desce para a 3ª liga.

Rio Ave e Casa Pia procuram confirmar a subida ao primeiro escalão do futebol português, com o Desportivo de Chaves a ter também ainda hipóteses, na 34.ª e última jornada da II Liga.

No primeiro lugar, com 67 pontos, o Rio Ave recebe o Chaves, terceiro, com 64, e necessita apenas de um ponto para assegurar o título de campeão da II Liga e o regresso imediato à I Liga, depois de ter sido despromovido na última temporada.

Por outro lado, um triunfo em Vila do Conde deixa os flavienses com lugar reservado no principal campeonato português em 2022/23, embora o empate possa ser igualmente suficiente, mas para isso o Casa Pia, segundo classificado, com 65 pontos, tem que sair derrotado do campo do Leixões.

Em Matosinhos, frente ao oitavo posicionado da prova, um triunfo deixa logo a formação lisboeta com a subida garantida, mas o empate e até a derrota podem servir, dependendo sempre do que acontecer em Vila do Conde.

O Desportivo de Chaves esteve pela última vez na I Liga em 2018/19, enquanto o Casa Pia participou apenas uma vez no principal campeonato nacional, em 1938/39.

Os dois primeiros classificados sobem ao principal escalão e o terceiro joga um 'play-off' com o 16.º e antepenúltimo da I Liga, no caso o Moreirense, que no sábado conseguiu 'agarrar' esse posto.

Os dois jogos estão agendados para as 11:00.

Na luta pela manutenção, o Sporting da Covilhã, 16º posicionado com 33 pontos, e o Varzim, 17.º com 32, vão tentar fugir à descida direta e garantir pelo menos o 'play-off' com uma equipa da Liga 3.

Os serranos viajam até à região de Lisboa para defrontar o Estrela da Amadora e o Varzim recebe o Mafra. Ambos os encontros têm início agendado para as 15:30 e encerram esta edição da II Liga.

A Académica, última classificada, já está despromovida à Liga 3.