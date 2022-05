Condutor de motociclo morre em despiste no IP2 em Castro Verde, em Beja

Homem de 33 anos não resistiu ao aparatoso acidente.

Um homem, de 33 anos, morreu este domingo de madrugada na sequência do despiste do motociclo que conduzia, no Itinerário Principal 2 (IP2), no concelho de Castro Verde, em Beja, revelaram fontes dos bombeiros da GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que o alerta para o acidente, ocorrido ao quilómetro 387,3 do IP2, foi dado aos bombeiros à 01h59.

O Comando Territorial de Beja da GNR precisou à Lusa que o condutor do motociclo que morreu tinha 33 anos e acrescentou que o corpo foi transportado para os serviços de medicina legal do hospital de Beja.

Para o local da ocorrência, foram mobilizados oito operacionais, apoiados por quatro veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).