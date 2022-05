Alerta por dois surfistas em dificuldades na Costa de Caparica

Foram mobilizados meios de bombeiros e da Polícia Marítima.

Dois surfistas em dificuldade na água da praia do Tarquínio, na Costa de Caparica, levou à difusão de um alerta de socorro pelas 15h00 deste domingo.Testemunhas relataram, via 112, que os dois praticantes estavam em dificuldade na água. Por isso foram mobilizados meios de bombeiros, e até da Polícia Marítima.Os dois surfistas, no entanto, conseguiram sair pelos próprios meios da água, sem necessidade de tratamento hospitalar.