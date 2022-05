Que bens deixou João Rendeiro na África do Sul?

No escritório da advogada June Marks estão ainda guardados vários objetos do ex-banqueiro.

sabe que João Rendeiro tinha um milhão de Rand (60 mil euros) numa conta bancária na África do Sul, que deixou de conseguir aceder quando foi detido pela Interpol e a polícia sul-africana.No escritório de June Marks estão ainda guardados vários objetos que Rendeiro tinha no quarto de hotel onde estava escondido como roupa e vinhos avaliados em mais de 600 euros.Os bens ainda estão guardados no gabinete da advogada.João Rendeiro pediu ajuda financeira a vários amigos em Portugal, confessou aoJune, mas "ninguém se mostrou disponível a ajudá-lo". ex-banqueiro fazia várias exigências à advogada como prendas para amigos na cadeia de Westville, na África do Sul, roupa, sapatos, comida, entre outras coisas.João Rendeiro, de 69 anos, estava preso na África do Sul e foi encontrado morto na passada sexta-feira, dia 13 de maio.O ex-líder do BPP foi encontrado morto numa cela da cadeia de alta segurança de Westville, em Durban, num cenário de enforcamento.