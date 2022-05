Duas mulheres morrem atropeladas por carro na EN125 em Quarteira

Vítimas de 47 e 75 anos foram colhidas por uma viatura ligeira.

Duas mulheres morreram depois de terem sido atropeladas na EN125, na zona das Quatro Estradas, na Quarteira, este domingo de manhã.Ao que oapurou, as vítimas, de 47 e 75 anos, foram colhidas por uma viatura ligeira.Ainda foram acionados diversos meios dos bombeiros e INEM, mas já nada foi possível fazer para salvar as vítimas.A GNR foi chamada ao local e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação está a investigar as circunstâncias das mortes.