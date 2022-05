Trabalhadores do Metro de Lisboa voltam à greve nos dias 18 e 27 de maio

Circulação retoma a partir das 9h30.

Os sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, planeiam fazer greve nos próximos dias 18 e 27 de maio, entre as 05h00 e as 9h00 da manhã.





Prevê-se que os serviços de transporte sejam afetados no período determinado, segundo comunicado. O serviço de transporte voltará a abrir a partir das 9h30.

Nos últimos meses, os trabalhadores do Metro de Lisboa têm realizado este tipo de greves, com o objetivo de reivindicar por melhores condições de trabalho.