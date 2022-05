Ordem para calar sino revolta população de Turquel, em Alcobaça

Morador vive junto à igreja e diz que não consegue dormir com o som das badaladas.

O sino da Igreja Paroquial de Turquel, no concelho de Alcobaça, está calado há um mês entre as 22h00 e as 08h00. Um morador junto à igreja apresentou queixa na paróquia, alegando que o som das badaladas não o deixava dormir e o pároco local acatou e silenciou o sino, mas a população está revoltada.