Jovem de 18 anos mata 10 em ataque racista num supermercado nos EUA

Paytin S. Gendron, fortemente armado e com colete à prova de bala, atingiu 13 pessoas, 11 das quais negras.

As autoridades não têm dúvidas de que o tiroteio num supermercado de Buffalo, nos Estados Unidos, na tarde de sábado, foi um crime de ódio com motivação racial. Fortemente armado, com equipamento tático, colete à prova de bala e roupas militares, um jovem de 18 anos, branco, identificado como Paytin S. Gendron, abriu fogo na direção do supermercado, matando 10 pessoas e ferindo três, duas das quais com gravidade. Onze das vítimas eram negras.