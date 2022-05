Primeiro-ministro francês Jean Castex demite-se

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, apresentou a demissão ao presidente Emmanuel Macron na segunda-feira, no entanto, mantém-se em funções até à formação do novo executivo.Macron foi reeleito em abril e a demissão de Castex aparenta ser o início de uma remodelação do gabinete.

Ainda esta segunda-feira, o presidente francês vai nomear um novo primeiro-ministro. "Vou nomear alguém que está ligado à questão social, à questão ambiental e à questão produtiva", garantiu o Presidente francês.Até agora, a escolha mais provável para substituir Castex parece ser uma mulher, a segunda a assumir o cargo nos últimos 30 anos.O presidente francês já agradeceu o trabalho do ex-primeiro-ministro através de uma publicação no Twitter.