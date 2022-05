Um morto e 85 feridos em colisão de comboios em Barcelona

O maquinista de um comboio de passageiros suburbano morreu e dezenas de pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, após dois comboios colidirem perto de Barcelona, disseram as autoridades regionais catalãs.

Cerca de 85 pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, de acordo com os serviços regionais de emergência.

A colisão ocorreu quando um comboio de mercadorias descarrilou e embateu contra um comboio de passageiros na estação de Sant Boi de Llobregat, a cerca de 14 km (8,7 milhas) de Barcelona, por volta das 18 horas."O maquinista do comboio de passageiros morreu em consequência do impacto", disse o governo regional numa declaração.Cerca de uma centena de passageiros ainda dentro do comboio estavam a ser evacuados, afirmou o governo regional.