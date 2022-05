Relação próxima de Margarida Corceiro com Pedro Porro dá que falar

A cumplicidade entre Margarida Corceiro e Pedro Porro já não passa despercebida a ninguém. Adepta fervorosa do Sporting, a namorada de João Félix foi assistir ao último jogo da época do clube leonino frente ao Santa Clara, em Alvalade, no passado sábado. No final da partida, o jogador de 22 anos dirigiu-se à bancada e ofereceu a camisola à atriz, de 19. Os dois trocaram um abraço cúmplice e o momento foi registo e partilhado nas plataformas oficiais do Sporting. As imagens deixam evidente a relação de proximidade.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.