Loja do Tondela assaltada e autocarro apedrejado durante venda de bilhetes para o Jamor

Fonte do clube diz que distúrbios foram causados por adeptos do FC Porto.

Confusão instalada durante esta segunda-feira, em Tondela, durante a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre Tondela e FC Porto, no Jamor. A, fonte do clube confirmou o roubo de artigos e o apedrejamento do autocarro da equipa por adeptos afetos aos dragões.O Tondela reservou a venda dos últimos bilhetes para o Jamor aos seus sócios, decisão que não foi acatada por adeptos dos dragões que se deslocaram ao Estádio João Cardoso com o objetivo de conseguir entradas para a final da Taça de Portugal. Devido a alguns distúrbios, nomeadamente o roubo de bolas da loja do clube e o arremesso de pedras ao autocarro do clube, a GNR foi chamada ao local.