Candidatos apoiados por Trump garantem vitórias importantes nas primárias

Diplomata mostrou que o seu apoio a candidatos continua a arrastar a base republicana para as urnas.

Vários dos candidatos apoiados pelo ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump garantiram vitórias fundamentais nas primárias de terça-feira, numa indicação para as eleições de novembro.

Trump (2017-2021) mostrou que o seu apoio a candidatos continua a arrastar a base republicana para as urnas e que ele não é, portanto, uma figura do passado, mas do futuro do partido.

Na Pensilvânia, um estado tradicionalmente muito disputado entre democratas e republicanos e de grande importância em qualquer eleição, a nomeação para governador republicano foi assegurada por Doug Mastriano, um senador estadual de extrema-direita que repetiu durante a campanha as afirmações falsas de Trump sobre a fraude eleitoral nas eleições de 2020, ganhas pelo democrata Joe Biden.