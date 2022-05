Prisão preventiva para casal detido na ilha Terceira por suspeita de tráfico de droga

Operação resultou "na apreensão de 14 quilos de haxixe e 1,5 quilos cocaína".

Um homem de 21 anos e uma mulher de 26 ficaram em prisão preventiva após terem sido detidos na ilha Terceira, nos Açores, por "fortes indícios" do crime de tráfico de droga, revelou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a força policial esclarece que a operação desenvolvida naquela ilha do arquipélago açoriano resultou "na apreensão de 14 quilos de haxixe e 1,5 quilos cocaína", o que permite a preparação de, "aproximadamente, 28 000 e 7 500 doses médias individuais diárias, respetivamente".

A ação foi desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, que "identificou e deteve, em flagrante delito", o homem com 21 anos e a mulher com 26 anos de idade, "por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, acrescenta a PJ.