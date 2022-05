EUA forneceram três vezes mais ajuda do que a UE, segundo estudo

Alguns países da UE recusaram-se a revelar o valor da sua ajuda à Ucrânia, sobretudo no que diz respeito a entrega de armamento.

Os Estados Unidos mobilizaram cerca de três vezes mais apoio financeiro, humanitário e militar à Ucrânia do que a União Europeia, de acordo com dados compilados por uma organização alemã.

O Instituto Kiel para a Economia Mundial disse esta quarta-feira que o novo pacote de ajuda aprovado pela Câmara de Representantes dos EUA coloca o apoio militar, financeiro e humanitário norte-americano à Ucrânia em quase 43 mil milhões de euros, apenas no período entre 24 de janeiro e 10 de maio.

Este grupo de reflexão ('think tank') alemão descobriu que a ajuda da União Europeia (UE) totalizou pouco menos de 16 mil milhões de euros durante o mesmo período.

No entanto, alguns países da UE recusaram-se a revelar o valor da sua ajuda à Ucrânia, sobretudo no que diz respeito a entrega de armamento.



Em comparação com os seus Produtos Internos Brutos (PIB), Estónia, Letónia e Polónia foram os países que forneceram o maior apoio, mesmo à frente dos Estados Unidos, de acordo com os cálculos do instituto alemão.