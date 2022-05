Refugiados ucranianos recebidos no Algarve vão ter que ceder casas aos proprietários durante o verão

Vários refugiados ucranianos recebidos em Lagos, no Algarve, revelaram que os proprietários das casas que lhes foram cedidas pedem-lhes agora que abandonem as habitações no período do verão.O alerta é da Associação de Ucranianos de Portugal, que afirma que estas famílias não têm para onde ir.

Várias pessoas de nacionalidade ucraniana terão sido avisadas em março, aquando da chegada a Portugal depois de fugirem da guerra na Ucrânia, que teriam de sair das casas.Algumas das famílias estão também preocupadas com as crianças e as vagas nas creches para colocar os filhos enquanto trabalham.Em declarações à, a Associação relembra que todos os dias continuam a chegar mais refugiados e que é necessário arranjar solução para estes casos.