Desconhecidos casam através do Zoom e pedem o divórcio três meses depois

Depois de Ayse aceitar o pedido de casamento - feito igualmente através de videochamada - em maio de 2021, o casal oficializou o casamento em agosto do mesmo ano. No entanto, apenas três meses depois, o casal decidiu divorciar-se.

Segundo o Daily Mail, a britânica afirmava que não conseguia confiar no marido. Darren reatou, entretanto, o namoro com uma ex-companheira.Ayse e Darrin tornaram-se próximos muito rapidamente quando a pandemia começou e até costumavam adormecer juntos em videochamada. A mulher chegou mesmo a fazer um boneco de peluche à semelhança do namorado para que estivessem 'juntos' e até tatuou a sua poesia no braço.Apesar das restrições que os impediam de se encontrarem pessoalmente, Darrin organizou um encontro especial, em maio do ano passado, para pedir a mão de Ayse em casamento.O casal inicialmente planeou dar o nó quando tivessem a oportunidade de se encontrar pela primeira vez pessoalmente, mas depois de saberem que as cerimónias de casamento virtuais internacionais tinham sido aprovadas no estado de Utah, EUA, decidiram avançar.Embora não fosse um casamento convencional, Ayse vestiu-se de branco e estava acompanhada pelos pais. Já Darrin estava com a mãe.Mas, depois de casar, Ayse começou a suspeitar que algo estava errado: "Senti que algo estava errado, e sempre que lhe perguntava, ele negava que algo estivesse a acontecer".