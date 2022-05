Morreu padre que sofreu queda durante a visita pascal

O Padre Álvaro Veloso de Barros, tinha 85 anos e sofreu uma aparatosa queda, quando realizava a visita pascal, na manhã do dia 17 de abril, na localidade de São Mamede de Ribatua, em Alijó.

O sacerdote esteve cerca de um mês internado, no hospital de Santo António, no Porto, mas acabou por não resistir ao traumatismo craniano que sofreu, após cair nas escadas de uma habitação, no ato da visita pascal.

Álvaro de Barros era pároco na freguesia de São Mamede de Ribatua e na de Amieiro, ambas no concelho de Alijó.A Diocese de Vila Real já emitiu um comunicado a lamentar a morte do reverendo, recordando ainda que, "após a ordenação sacerdotal, Álvaro Veloso de Barros foi professor na escola das Minas da Borralha, em Montalegre, foi nomeado pároco de São Mamede de Ribatua, em julho de 1965, e também professor de Português, Francês, História e Música em Alijó, Granja e Murça.O padre diocesano também foi missionário em Angola, durante três anos e regressou em 1975 para São Mamede de Ribatua onde foi professor de Francês na Escola de Alijó e presidente do Conselho Diretivo, durante 12 anos".