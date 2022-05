Sócrates no Brasil para entrevistas e doutoramento sem avisar tribunal

Antigo governante multiplica entrevistas a canais próximos do PT de Lula da Silva.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates está a fazer um doutoramento em relações internacionais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Brasil, pelo qual paga cerca de 700 euros por mês em propinas. De acordo com a revista Visão, Sócrates fez várias viagens para o Brasil e, segundo apurou o

sem nunca informar o tribunal da sua ausência. O ex-governante está sujeito à medida de coação mais leve, o termo de identidade e residência, e está obrigado a comunicar ao tribunal todas as deslocações por mais de cinco dias. Sócrates tem participado em várias iniciativas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e ao amigo Lula da Silva. As viagens ao Brasil indiciam que José Sócrates pode estar a preparar uma nova vida no Brasil. Em Portugal, aguarda pelo julgamento do processo Marquês.