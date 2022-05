Jogou a médio e já treinou 7 clubes: Tudo sobre Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica

Técnico alemão conquistou apenas um campeonato durante toda a sua carreira, ao serviço do Salzburgo, em 2013/14.

O alemão Roger Schmidt, de 55 anos, novo treinador da equipa de futebol do Benfica, chega ao clube depois de algum sucesso na Áustria e nos Países Baixos, com a reputação de ser um técnico ofensivo.

O Benfica anunciou esta quarta-feira que Roger Schmidt assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, sendo o oitavo clube na carreira de treinador, que apenas conquistou um campeonato durante toda a sua carreira, ao serviço do Salzburgo, em 2013/14.

O clube lisboeta volta a apostar num treinador estrangeiro 13 anos depois do espanhol Quique Flores, acabando com mais de uma década de um registo de técnicos só portugueses.

Com o emblema austríaco, o antigo médio venceu ainda uma Taça, título que também venceu na China, com Beijing Guoan, e, mais recentemente, nos Países Baixos, com o PSV Eindhoven.

Na sua única experiência na Bundesliga, o treinador germânico passou três temporadas no Bayer Leverkusen, mas, apesar de ter alcançado por duas vezes a qualificação para a Liga dos Campeões, nunca se intrometeu na luta pelo título e abandonou o clube sem qualquer troféu conquistado.

Com o Salzburgo, Schmidt ultrapassou mesmo a fasquia dos 100 golos numa temporada (chegou 110 no campeonato) e tem uma média de dois marcados por jogo em praticamente todos os clubes em que passou.

Em contrapartida, as equipas do técnico alemão também são conhecidas por terem algumas debilidades defensivas, com uma média de um golo sofrido por encontro.

Como médio, Schmidt fez toda a sua carreira nos escalões inferiores e foi nesse nível que iniciou a sua aventura como treinador, primeiro no Delbrucker e depois no Preussen Munster.





Depois de ter falhado a subida à Bundesliga com o Paderborn, em 2011/12, na sua primeira experiência no futebol profissional, Schmidt rumou ao Salzburgo, emblema em que viria a encontrar sucesso.

A primeira temporada acabou sem qualquer título, mas, em 2013/14, o Salzburgo foi dominante, conquistando todos os títulos nacionais com um ataque avassalador.

Essa época chamou a atenção dos responsáveis do Bayer Leverkusen, que acabaram por contratar Schmidt por três temporadas, com o objetivo de reduzir a distância para Borussia Dortmund e Bayern Munique.

Em 2014/15, o treinador alemão terminou a Bundesliga no quarto lugar e, na época seguinte, melhorou o registo, com o terceiro posto, embora sempre longe da luta pelo título.

Em 2016/17, o Bayer Leverkusen esteve sempre longe dos lugares cimeiros (terminou no 12.º posto) e Schmidt acabou por ser despedido ainda a meio da temporada.

De seguida, o treinador germânico optou por abandonar o futebol europeu e rumou à China, onde passou três anos com o Beijing Guoan.

Nesse país asiático, Schmidt conquistou uma Taça e, na sua última época, esteve na luta pelo título chinês, mas terminou o campeonato no segundo posto.

Em 2020/21, o técnico alemão assinou um contrato de dois anos com PSV Eindhoven, mas protagonizou uma primeira temporada bastante irregular, acabando o campeonato no segundo posto, a 16 pontos do campeão Ajax.

Na temporada que agora terminou, o PSV Eindhoven esteve na luta pelo título dos Países Baixos (terminou em segundo a dois pontos do campeão Ajax), depois de já ter batido a formação de Amesterdão na Taça e também na Supertaça.

Na fase inicial da época, Schmidt acabou mesmo por falhar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de perder no 'play-off' precisamente com o Benfica.

O alemão Roger Schmidt vai ser o novo treinador da equipa de futebol do Benfica, tendo assinado um contrato para as próximas duas temporadas, anunciou esta quarta-feira o clube em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana", refere o documento.

O técnico alemão chega à Luz acompanhado pelos adjuntos Jens Wissing, Jörn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel, confirmou o Benfica.

Em abril, os 'encarnados' já tinham comunicado um princípio de acordo com o treinador, que vai substituir no cargo Nélson Veríssimo, técnico que orientou a equipa desde dezembro de 2021, depois da saída de Jorge Jesus.