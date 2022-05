Conheça os cinco portugueses com mais notoriedade

Cristiano Ronaldo lidera a tabela.

Um estudo realizado pela Marktest mostra o top das figuras públicas portuguesas com mais reconhecimento e notoriedade.Em primeiro e a liderar a tabela está o futebolista Cristiano Ronaldo, com Cristina Ferreira logo a seguir a disputar o lugar.Em terceiro encontra-se o amigo de longa data da apresentadora, Manuel Luís Goucha.A atriz Rita Pereira aparece em 4.º lugar com uma percentagem de 10,5%, e não menos importante, em 5.º, o lendário ator Rui de Carvalho, com 9,9%.