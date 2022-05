Polícia desmente Sérgio Conceição sobre "conflito" com Frederico Varandas

O relatório policial sobre o caso da garagem do Dragão, que envolve Frederico Varandas, desmente Sérgio Conceição. No dia 13 deste mês, o técnico do FC Porto afirmou: “Não estive presente, pura e simplesmente (...). Não pode haver um polícia, um delegado da Liga, não há nenhuma imagem, nenhuma pessoa idónea que possa dizer que eu fiz isto ou aquilo ou que alguém fez aquilo que é relatado na acusação. Não tenho a dizer mais nada. A acusação é feita com base no testemunho de 5 pessoas ligadas ao Sporting [Frederico Varandas, Miguel Braga, Paulo Almeida, Filipe Dinis e Paulo Rosário].”Leia todos os detalhes no Correio da Manhã