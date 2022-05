Colisão entre ambulância de transporte de doentes não urgentes e camião faz um ferido na CREL em Loures

Vítima é o condutor da ambulância e foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A colisão entre um ambulância e um camião na CREL, ao km19, no viaduto de Loures, Lisboa, provocou um ferido ligeiro. O trânsito também se encontra condicionado uma vez que a via central e da direta estão cortadas.Ao que o CM apurou, a vítima é o condutor da ambulância e foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.No local estão nove operacionais apoiados por três viaturas do bombeiros de Loures.O alerta foi dados às 6h30.