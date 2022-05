Costa na Roménia: "A nossa fronteira de segurança começa em qualquer uma das fronteiras externas da NATO"

Países assinam acordos de cooperação militar.

O primeiro-ministro, António Costa, visitou esta quinta-feira o contingente militar português em missão da NATO na Roménia, e referiu que o importante "afirmar a unidade da Aliança e a sua capacidade em qualquer território dos países [que a constituem].Portugal, que assina acordos de cooperação militar com a Roménia, tem como objetivo defender a fronteira como se da sua se tratasse. "Defendermos as nossas fronteiras é defender as fronteiras de qualquer um dos nossos aliados", afirmou o primeiro-ministro.

"Não temos a menor da dúvidas que a nossa fronteira de segurança começa em qualquer uma das fronteiras externas da NATO", reforçou Costa.



O objetivo desta visita, que, segundo o primeiro-ministro, transmite uma "clara mensagem de unidade e de que não vão vai ser consentida nenhuma guerra", reafirma a disponibilidade dos países ao trabalho aqui sinalizado e atribuído pela NATO e aprofunda a nossa relação entre os dois países.



"Vamos construir a paz", concluiu Costa, apelando a um cessar da guerra na Ucrânia e da preservação dos direitos humanos.





Em atualização