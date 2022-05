Pelo menos um ferido grave em tiroteio numa escola na Alemanha

Uma pessoa foi detida e um segundo suspeito está em fuga.

Um tiroteio numa escola secundária alemã Lloyd, na cidade de Bremerhaven, no norte da Alemanha, esta quinta-feira, fez um ferido grave.De acordo com o jornal Bild, uma pessoa foi detida e um segundo suspeito está em fuga.O alerta foi dado por uma aluna que ouviu tiros e chamou a polícia.De acordo com oa pessoas ferida foi levada ao hospital e os alunos barricaram-se nas suas salas de aula.

As autoridades alemãs estão no local e isolou a área à volta da escola.



Um total de cerca de 1700 alunos frequentam a escola.

Em atualização