Sapadores Bombeiros de Lisboa vão ter mais 80 efetivos nas próximas semanas, revela Moedas

Câmara de Lisboa está também empenhada em ter mais quartéis na cidade.

A Câmara Municipal de Lisboa vai contratar, nas próximas semanas, 80 novos efetivos para o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), anunciou esta quinta-feira o presidente da autarquia, Carlos Moedas.

"O município irá, nas próximas semanas, contratar 80 novos efetivos para o Regimento (quase 10% da vossa corporação), num esforço que iremos prosseguir no sentido do reforço das qualificações destes profissionais e das condições para o exercício das suas funções", disse Carlos Moedas, durante a cerimónia do Dia da Unidade do RSB, em Lisboa.





Salientando que os recursos financeiros "não são ilimitados", Carlos Moedas (PSD) disse que a câmara está empenhada em ter mais quartéis na cidade, lembrando que em fevereiro foi lançada a obra do futuro Quartel de Comando e Formação do RSB em Chelas - Marvila.