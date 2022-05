Austrália emite alerta de tsunami após sismo de 6.7

A Austrália emitiu um alerta de tsunami esta quinta-feira após sismo de magnitude 6,7 ter ocorrido na ilha Macquarie, no Oceano Sul,

entre a Nova Zelândia e a Antártida.

Australia on #Tsunami Watch after magnitude 7.4 #earthquake near Macquarie Island, Southern Ocean. Potential threat for #MacquarieIsland. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/iLsFBuMjfp