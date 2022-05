George W. Bush comete gaffe e condena invasão do Iraque em vez da Ucrânia

O antigo presidente dos Estados Unidos, George Walker Bush, cometeu um lapso enquanto discursava, esta quarta feita, num evento em Dallas, EUA. Bush confundiu as invasões da Ucrânia com a Guerra do Iraque. "A decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal do Iraque", afirmou o antigo presidente norte-americano, corrigindo imediatamente de seguida: "quero dizer da Ucrânia".

Bush falava sobre Vladimir Putin quando confundiu a invasão da Ucrânia, com a invasão do Iraque impulsionada pelos Estados Unidos da América, provocando risos na plateia. De acordo com a CNN, o ex-presidente dos EUA discursava no Centro Presidencial George W.Bush, onde estava a ser debatido o futuro das eleições norte-americanas.

O lapso foi apontado por muitos como algo irónico, uma vez que foi Bush quem ordenou a invasão do Iraque, a 20 de março de 2003.

A gafe do ex-presidente americano viralizou rapidamente nas redes sociais, vários internautas expressaram surpresa perante a confusão feita por Bush. O vídeo que mostra o lapso atingiu rapidamente mais de três milhões de visualizações.







Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE