Metadados: casos julgados podem ser reabertos

Muitos casos de processos judiciais que já tenham transitado em julgado podem, afinal, ser reabertos, na sequência da declaração de inconstitucionalidade da chamada ‘Lei dos Metadados’, de 2008.

Esta é a conclusão da resposta do Tribunal Constitucional (TC) a uma pergunta formulada pelo CM, via mail, sobre a retroatividade do acórdão relativo à "Lei dos Metadados", de 19 de abril, e após declarações recentes do primeiro-ministro, António Costa, segundo o qual a decisão do TC não afetaria casos já julgados.