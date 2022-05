"A vitória dá-nos tempo para sonhar": Casal inglês ganha o maior prémio de sempre do Euromilhões

Prémio ultrapassa os 215 milhões de euros. É o segundo mais alto de sempre na Europa.

Joe and Jess Thwaite, de 49 e 44 anos, foram os grandes vencedores do jackpot do Euromilhões do passado dia 10 de maio.





O casal inglês levou para casa um prémio de 215.840.341 euros, o maior valor de sempre do Reino Unido e o segundo maior da Europa. O novo casal milionário, de Gloucestershire, celebrou esta quinta-feira a vitória publicamente, numa conferência de imprensa em Cheltenham, no Reino Unido. Foram recebidos pelo locutor de rádio da ITV e BBC Radio 2, Dermot O'Leary.

"A vitória dá-nos tempo para sonhar, algo que não tínhamos antes", disse Jess durante a conferência.

O pai da gestora jogava sempre na Lotaria Nacional e, depois da sua morte há sete anos, Joe tomou como responsabilidade continuar a tradição. "Ele perguntava-nos sempre o que faríamos quando ganhássemos, como o iríamos gastar, quem iríamos ajudar. Era uma conversa recorrente e eu sinto que ele nos estava a preparar", conta a mulher.

Joe, engenheiro de comunicações, e Jess, gerente de um salão de cabeleireiro, estão casados há 11 anos e têm dois filhos na escola primária. Joe tem ainda dois filhos, de um casamento anterior, na universidade.

O engenheiro admitiu que não jogava todas as semanas, mas jogava cada vez que havia um grande prémio, apesar de sentir que não tinha sorte, até agora. Mesmo depois de receber um e-mail a confirmar a vitória na manhã seguinte, e de confirmar com as entidades competentes, o casal ficou incrédulo.

O casal britânico planeia utilizar o dinheiro para também ajudar familiares. "Como muitas famílias no país, os últimos anos têm sido difíceis", diz Jess, "O Joe tem trabalhado muito e nós tentamos sempre fazer o melhor que conseguimos para as crianças", continua.

"Não temos dinheiro para dias em família ou férias e queremos usar esta nossa boa fortuna para passar mais tempo juntos a criar memórias e aventuras", afirmam os vencedores.

Os números vencedores foram 3, 25, 25, 28 e 29, com as estrelas 4 e 9.

Até hoje, o maior vencedor de sempre na Europa conseguiu um jackpot de 220 milhões, a 15 de outubro de 2021, em França.