Mário Augusto sobre estado de saúde da filha: “Continua a sorrir e a lutar”

Rita, filha do jornalista da RTP, permanece internada três semanas após operação à coluna.

Mário Augusto, jornalista da RTP, tem relatado no Facebook a evolução da caminhada da filha, Rita, que sofreu uma cirurgia delicada à coluna e está internada há três semanas.

Na rede social, o jornalista revela que, apesar da fragilidade, a filha "continua a sorrir e a lutar com o querer e a vontade de se superar".

O apresentador descreve o tratamento da filha e afirma que "a Vancomicina que enfia na veia é tão potente ou tóxico que as veias já acusam cansaço ao detetar a passagem desse antibiótico e provocam flavite, arranham por dentro".

No entanto, tem realçado sempre a coragem de Rita, uma vez que, ela prova "todos os dias que depois de ter tirado 1kg de titânio da coluna sabe que agora será de novo um passo de cada vez".

Mário Augusto revela que continuará a publicar sobre Rita, mas desta vez em casa, para onde seguirá no próximo sábado.

Na publicação partilhada no Facebook, confessa que nunca esperou que as partilhas tomassem as "repercussões e reação" que tiveram e aproveita para agradecer todo o apoio prestado pelos internautas na rede social, mas também aos médicos e enfermeiros do sexto piso de ortopedia do hospital de Santo António.