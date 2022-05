Corpo encontrado no fundo de um poço em Castelo de Paiva

O corpo de um homem, com cerca de 39 anos, foi encontrado no fundo de um poço, esta tarde, em Castelo de Paiva. O homem estava desaparecido desde esta quarta-feira.

O alerta foi dado por popular que se apercebeu da ausência das tampas de um poço na propriedade em Bairros. O poço foi drenado pelos bombeiros de Castelo Paiva.

Uma equipa de mergulhadores acabou por encontrar o corpo do homem. A vítima era de Mondim de Basto e era trabalhador da área da viticultura.A GNR de Castelo de Paiva foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência. Não há indícios de crime na morte do trabalhador.O corpo foi levado, pelos bombeiros de Castelo de Paiva, para o gabinete do instituto de medicina legal de Penafiel.