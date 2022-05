‘Restos do Vento’: Coprodução da CMTV é o 1.º filme português em Cannes em 16 anos

"Não tenho dúvidas de que é um dos grandes filmes do cinema português dos últimos anos", afirmou o produtor Paulo Branco.

Um "momento histórico para o cinema português". É assim que o produtor Paulo Branco vê a escolha do filme 'Restos do Vento' de Tiago Guedes para a seleção oficial do prestigiado festival de cinema de Cannes. "É importante referir que há 16 anos, desde 2006, que um realizador português não subia a escadaria de Cannes por mérito próprio", diz o produtor que destaca a "enorme qualidade" do filme. "Não tenho dúvidas de que é um dos grandes filmes do cinema português dos últimos anos. Este reconhecimento agora de Cannes espero que se estenda para o resto do mundo".