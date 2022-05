Corpo de Rendeiro vem para Portugal após pedido da viúva

Maria de Jesus está em contacto com as entidades consulares na África do Sul e com o MNE.

A viúva de João Rendeiro, encontrado morto na sua cela na África do Sul no dia 13 deste mês, já pediu a trasladação do corpo para Portugal e está em contacto com as entidades consulares nesse país e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), sabe o

.