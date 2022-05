Mãe de Igor Silva ouvida na PJ do Porto

A mãe de Igor Silva, o adepto que morreu durante os festejos do FC porto campeão, está a ser ouvida esta sexta-feira na Polícia Judiciária do Porto. Em declarações à, o advogado da mãe do jovem morto à facada destacou a progenitora foi "relatar os factos que conhecia anteriores ao infeliz dia".Quanto às medidas de coação aplicadas a Igor Silva, o advogado referiu que não se tem conhecimento dos elementos probatórios daí não as poder comentar. "Queriamos ter acesso ao relatório da autópsia para podemos saber as lesões que foram desferidas realmente no corpo do Igor", salientou.

Confrontado com as anteriores notícias sobre os confrontos no Bairro do Cerco, no Porto, onde mora a família de Igor, o advogado apenas salientou que a "família não quer vingança, quer justica.".Os familiares de Igor Silva querem poder intervir nos autos, sugerir diligências ou até contestar a acusação do Ministério Público, caso entendam que a investigação deveria seguir um rumo diferente.Renato Gonçalves, o suspeito do crime, foi detido pela Polícia Judiciária e encontra-se em prisão preventiva. O juiz revelou que o homicida confessou ter dado uma facada pelas costas à vítima e que depois fugiu. Em causa terão estado "questões pessoais" entre a vítima e o agressor.