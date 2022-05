Colisão entre carro e camião faz um morto em Montemor-o-Novo

Há também um ferido grave.

Um homem de 29 anos foi a vítima mortal da colisão entre um automóvel e um camião, ocorrida esta sexta-feira no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, que provocou ainda um ferido grave, disse fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que a vítima mortal do acidente na Estrada Nacional (EN) 4 era o condutor e único ocupante do automóvel envolvido na colisão com o camião.

Já o ferido grave, segundo a mesma fonte, é um homem de 51 anos que conduzia o veículo pesado de mercadorias.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora precisou que o corpo da vítima mortal foi encaminhado para os serviços de Medicina Legal de Évora.

Quanto ao ferido grave, adiantou, foi transportado pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora.

O acidente, para o qual foi dado o alerta às 11h10, ocorreu na EN 4, junto à povoação de Silveiras, entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas.

As operações de socorro mobilizaram meios dos Bombeiros de Montemor-o-Novo, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, num total de 33 operacionais, apoiados por 13 veículos e um helicóptero.