Nuvem de poeira do deserto atravessa Europa, revelam satélites Copérnico

Valores mais altos na Península Ibérica deverão registar-se no sábado e no domingo.

Uma nuvem de poeira do deserto do Saara está a atravessar a Europa e deverá estar mais concentrada sobre Portugal e Espanha durante o fim de semana, divulgou esta sexta-feira o sistema europeu de monitorização atmosférica Copérnico.

Trata-se de "mais uma grande nuvem de poeira do Saara" que estará sobre o sul e centro da Europa entre hoje e segunda-feira, refere um comunicado do sistema Copérnico, acrescentando que 2022 está e continuará a ser um ano com "altos níveis de transporte de poeira através do Mediterrâneo e partes da Europa".

"Os valores mais altos" na Península Ibérica deverão registar-se no sábado e no domingo, dia em que a poeira, "com valores muito altos" de concentração da atmosfera, também atingirá a Europa central.

Em meados de março já se tinham verificado grandes nuvens de poeira na Europa ocidental e este ano, nuvens semelhantes provenientes do deserto do Saara também atravessaram o Atlântico até atingirem as Caraíbas.

Períodos de seca e aumento da desertificação fazem aumentar a probabilidade de fenómenos destes, que fazem diminuir a qualidade do ar nas regiões afetadas, sobretudo no caso de as nuvens de poeira passarem a baixa altitude.