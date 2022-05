Quaresma de saída do V. Guimarães

"Estou em forma, ainda sei jogar futebol e quero continuar a fazer aquilo que me faz feliz", escreveu o jogador nas redes sociais.

Ricardo Quaresma revelou aos seguidores, nas redes sociais, que está de saída do V. Guimarães. O extremo português, de 38 anos, cumpriu as últimas duas épocas na cidade-berço cumprindo um total de 56 encontros oficiais.





"Confesso que em campo gostaria de ter podido ajudar mais a equipa. E que senti por vezes uma certa tristeza em não me ser dada a oportunidade de o fazer como gostaria. Acredito também que fora de campo fiz o meu papel. Ajudei o clube a crescer ainda mais em notoriedade um pouco por todo o mundo e que isso foi positivo no reconhecimento e valorização da marca Vitória e da cidade de Guimarães", frisou o campeão da Europa, em 2016, garantindo que não vai encerrar já a carreira. "Ainda não chegou a minha altura de arrumar as botas. Estou em forma, ainda sei jogar futebol e quero continuar a fazer aquilo que me faz feliz", disse.