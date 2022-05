Engenheiro português quer por o Elétrico 28 em versão Lego

Projeto precisa de dez mil votos para se tornar real. E inclui um carteirista em miniatura.

Ezequiel Alabaça, um engenheiro de Alenquer, criou um projeto de LEGO do famoso elétrico 28 lisboeta. No entanto, o projeto só irá avançar se angariar votos suficientes no site da LEGO.

Neste momento, já ultrapassa mais de metade dos dez mil votos necessários. Se alcançar esse valor, a LEGO irá avaliar a qualidade da peça.

A construção inclui duas partes: o elétrico e o pavimento que representa a calçada portuguesa que, em conjunto, têm cerca de 2150 peças. Para além disso, vêm também incluídas sete mini figuras e, entre elas, há um carteirista.

O elétrico tem todos os pormenores para que possa espelhar a realidade. Inclui um extintor, o pantógrafo articulado no topo do elétrico, as portas do lado direito para a entrada ou saída de passageiros e o acelerador.