Bombeiros de Pedrógão Grande pedem comparência de comandos de corporações na sessão de dia 31

MP pediu a condenação a prisão efetiva, superior a cinco anos, do comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande.

A direção dos Bombeiros de Pedrógão Grande apelou aos comandos das corporações de bombeiros do país para marcarem presença na sessão de julgamento em que a advogada do comandante daquela corporação irá proferir as alegações finais.

O apelo surge num ofício que a direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande enviou esta sexta-feira às Associações, Federações e Liga de Bombeiros Portugueses, dois dias depois de o Ministério Público ter pedido a condenação a prisão efetiva, superior a cinco anos, do comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, no processo sobre os incêndios de junho de 2017.

No ofício a que a agência Lusa teve acesso, a direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande apela aos elementos dos comandos das corporações do país "a dizerem presente no próximo dia 31 de maio de 2022, a partir das 09:30, dia em que a advogada Filomena Girão, digníssima representante do comandante Augusto Arnaut, irá proferir as alegações finais".