Benfica confirma contratação de Musa

O Benfica confirmou a contratação a título definitivo de Musa, jogador que fez a última época no Boavista emprestado pelo Slavia de Praga.

Musa, de 24 anos, é o primeiro reforço confirmado para o Benfica 2022/23 que será orientado por Roger Schmidt. Na última época, o jogador croata fez 12 golos em 31 encontros oficiais.

Os axadrezados também oficializou "o acordo com o Benfica para a cedência a título definitivo" de Musa. O emblema do Bessa reconhece que "esteve perante um atleta que soube, desde o primeiro dia, respeitar e dignificar esta instituição centenária".

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Boavista FC para a transferência do avançado Petar Musa, que assinou um contrato com o nosso clube válido por 5 temporadas (até 2027). A apresentação do jogador será feita em breve", pode ler-se no comunicado publicado pelas águias no site oficial.