Álvaro Sobrinho paga caução de seis milhões de euros, a mais alta de sempre em Portugal

Antigo banqueiro é suspeito de ter desviado mais de 500 milhões de euros do BES Angola.

Álvaro Sobrinho, suspeito de ter desviado mais de 500 milhões de euros do BES Angola, entidade que presidiu entre 2010 e 2013, já pagou a caução milionária a que estava sujeito no âmbito de uma certidão extraída de processo autônomo ao que investiga o caso BES/GES. Estava há dois meses impedido de sair do país até que pagasse uma caução de seis milhões de euros. Ao que oapurou, Álvaro já fez o pagamento para uma conta do Estado.A caução imposta pelo juiz Carlos Alexandre foi a mais alta de sempre em Portugal.Álvaro Sobrinho passa a poder circular no espaço europeu enquanto o inquérito do Ministério Público decorre.De relembrar que também o antigo ministro Manuel Pinto estava sujeito a uma caução milionária do mesmo valor, no entanto está em prisão domiciliária por não conseguir pagar a quantia.Sabe oque o pagamento foi depositado numa conta da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e feito há uma semana.