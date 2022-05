Três feridos graves em despiste de carrinha dos sapadores florestais em Ponte de Lima

Vítimas são três homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos.

O despiste de uma carrinha dos sapadores florestais provocou três feridos graves, esta sexta-feira ao início da noite, na A27, sentido Viana do Castelo-Ponte de Lima, em Estorãos, Ponte de Lima. As vítimas são três homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos.Para o socorro foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Lima, assim como a GNR e a concessionária da autoestrada.O alerta foi dado às 20h04.