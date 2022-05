Novo filme de 'Velocidade Furiosa' rodado em Portugal. Conheça todos os detalhes

Estradas de montanha vão ser palco de gravações. Aposta também passa pelas paisagens.

Vários troços de estradas do Norte e centro do País, bem como da zona de Lisboa, vão ser palco de filmagens de cenas para o 10º filme da saga ‘Velocidade Furiosa’, em que é protagonista o ator Vin Diesel. Trata-se de uma grande produção de Hollywood que vai envolver seis centenas de profissionais das mais diversas áreas.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã