Ministério Público dá cinco dias a Sócrates para explicar viagens ao Brasil

Procurador quer saber se saiu do país e por quanto tempo.

O Ministério Público (MP) deu um prazo de cinco dias a José Sócrates para informar os autos do processo extraído da Operação Marquês, no qual é arguido, se fez algumas viagens ao estrangeiro entre 9 de abril de 2021 e 19 de maio de 2022.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã