Comissão que investiga ataque ao Capitólio aproxima-se de círculo próximo de Trump

A comissão da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio norte-americano prepara-se para uma série de audiências com transmissão televisiva, numa altura em que se aproxima do círculo mais próximo do ex-presidente Donald Trump.

No total, oito audiências serão transmitidas em horário nobre e regular nos Estados Unidos (EUA) a partir de 9 de junho, após a comissão ter feito cerca de 1.000 entrevistas e recolhido mais de 100.000 documentos, incluindo e-mails e textos, ao longo de vários meses, segundo informou o deputado democrata Bennie Thompson, que preside à comissão.





Nos últimos meses, a comissão da Câmara dos Representantes tem vindo a aproximar-se do círculo mais próximo de familiares e conselheiros políticos do ex-presidente Donald Trump, o que incluiu a audições de dois dos seus filhos.