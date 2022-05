Rússia proíbe a entrada de 963 americanos no país, incluindo Biden e Blinken

Proibição faz parte de uma gradual deterioração da relação da Rússia com os Estados Unidos.

A Rússia proibiu a entrada de 963 norte-americanos no país, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o secretário de Estado Antony Blinken e o chefe da CIA, William Burns.

As proibições de viagens têm apenas um impacto simbólico, mas fazem parte de uma gradual deterioração da relação da Rússia com os Estados Unidos e respetivos aliados desde a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro.