Zelensky afirma recusa alternativa à plena adesão do seu país à União Europeia

Volodymyr Zelensky assumiu esta posição na conferência conjunta com o primeiro-ministro português, António Costa.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recusou este sábado vias alternativas à plena adesão do seu país à União Europeia, considerando que representam em última instância um compromisso com as pressões da Rússia.

Volodymyr Zelensky assumiu esta posição na conferência conjunta com o primeiro-ministro português, António Costa, depois de interrogado sobre a possibilidade de beneficiar de um estatuto especial de integração no mercado livre europeu, em vez de se sujeitar a um complexo e longo processo de adesão à União Europeia.