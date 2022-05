Homem deixa a mulher e os filhos para viver com ucraniana acolhida pela família dez dias antes

"Descobri uma ligação com a Sofiia como nunca tinha tido antes", revelou Tony Ganett, de 29 anos.

Um homem abandonou a mulher e os dois filhos para ficar com uma refugiada ucraniana, que tinha sido acolhida na casa da família dez dias antes.Tony Ganett, de 29 anos, vivia em Bradford, no Reino Unido, com a mulher Lorona, de 28. O casal decidiu ajudar alguém que estivesse a fugir ao horror da guerra na Ucrânia. Sofiia Karkadym, de 22 anos, tinha saído da cidade de Lviv no inicio da invasão russa ao país e foi acolhida pela família.Dez dias depois, Tony deixou a companheira e os dois filhos para viver uma nova vida ao lado de Sofiia, por quem se apaixonou. "Descobri uma ligação com a Sofiia como nunca tinha tido antes", revelou o homem de acordo com o jornal britânico Mirror.A ex-companheira de Tony e Soffia tinham já uma relação muito próxima. As duas mulheres iam juntas ao ginásio e ficavam durante horas a conversar. Lorona acabou por cansar-se da relação próxima que mantinha com a hóspede e pediu que esta saísse de casa. Tony acabou depois por anunciar que também se ia embora."Ela usou uma linguagem muito dura, gritou com a Sofiia e deixou-a em lágrimas. Foi aí que senti o clique", revelou Tony.Sofiia e Tony estão agora à procura de um novo lar para morarem juntos.