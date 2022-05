Mbappé está "muito feliz" por renovar com Paris Saint-Germain até 2025

Avançado, de 23 anos, terminava contrato no final de junho e durante toda a temporada 2021/22 foi apontado aos 'merengues'.

O futebolista internacional francês Kylian Mbappé disse este sábado estar "muito feliz por ficar em França, em Paris", e no Paris Saint-Germain, com quem renovou contrato até 2025, deitando por terra uma transferência para o Real Madrid.

"Estou muito feliz por ficar em França, em Paris, a minha cidade. Espero continuar a fazer o que mais amo fazer, que é jogar futebol e ganhar títulos", descreveu o 'astro' gaulês, colega dos portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes nos parisienses.

As declarações foram prestadas numa cerimónia no Parc des Princes, com a presença do presidente do 'PSG', Nasser Al-Khelaïfi, pouco antes do encontro dos campeões de França com o Metz, da última jornada da Liga francesa.

"Tenho uma boa notícia para vos dar", declarou o qatari, no momento improvisado em cima de um palanque colocado na relva, a que se seguiu um espetáculo pirotécnico.

O avançado de 23 anos, considerado um dos melhores praticantes da atualidade, terminava contrato no final de junho e durante toda a temporada 2021/22 foi apontado aos 'merengues'.

Mais tarde, em comunicado, o clube confirmou a renovação e o jogador, nascido em Paris, mostrou-se "convencido" de que pode continuar a jogar ao mais alto nível, além de poder "continuar a jogar em França".

O novo contrato de três anos vem com uma promessa: "Juntos, faremos magia em Paris".

Já Al-Khelaïfi vê este período como "um marco incrível na história do clube", vendo o avançado como "a base do futuro do emblema dentro e fora de campo", até porque "os maiores capítulos estão por vir".

Lançado ainda antes dos 18 anos no futebol profissional pelo português Leonardo Jardim, aos 88 minutos de um empate a uma bola com o Caen da Liga francesa 2015/16, Mbappé começou no Mónaco a carreira e a ascensão meteórica.

Com 26 golos e mais de uma dezena de assistências em 2016/17, ajudando o clube do Principado a ser campeão de França, nesse verão o clube da capital decide investir, assegurando o seu empréstimo com opção de compra obrigatória no ano seguinte.

Ao todo, foram 180 milhões e alguns outros prémios de desempenho, a segunda transferência mais cara do futebol, a seguir apenas a um colega do ataque: Neymar, que custou 222 milhões para 'tirar' do FC Barcelona.

São já 216 jogos e 168 golos, o segundo melhor registo da história do clube, que leva no Paris Saint-Germain, para o qual se tornou instrumental e a principal figura de uma equipa em que vence quase sempre a 'Ligue 1', com quatro títulos, e outros sete troféus internos, mas não tem conseguido a tão desejada Liga dos Campeões.

A nível individual, foi o melhor marcador do campeonato nos últimos três anos, vencendo também os últimos três troféus de Melhor Jogador, embora a Bola de Ouro lhe tenha escapado, em parte pela falta de uma 'Champions' no palmarés - esteve perto em 2020, mas perdeu a final de Lisboa para o Bayern de Munique, e o avançado polaco RObert Lewandowski, dos bávaros, 'levou' o título de melhor jogador do mundo nesse ano.

Pela seleção de França, tem tido mais sorte, com o Mundial2018 conquistado antes da Liga das Nações, levando 26 golos apontados em 54 internacionalizações.